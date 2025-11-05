Director de Companii
Smartsheet
  Salarii
  Marketing

  Toate salariile Marketing

  Greater Seattle Area

Smartsheet Marketing Salarii în Greater Seattle Area

Pachetul median de compensație pentru Marketing in Greater Seattle Area la Smartsheet totalizează $180K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Smartsheet. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Smartsheet
Marketing Director
Bellevue, WA
Total pe an
$180K
Nivel
9
Salariu de bază
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
10 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)

  • 34% se dobândește în 3rd-AN (8.50% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la Smartsheet in Greater Seattle Area ajunge la o compensație totală anuală de $358,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Smartsheet pentru rolul de Marketing in Greater Seattle Area este $187,500.

