SmartRecruiters Salarii

Intervalul salarial SmartRecruiters variază de la $42,339 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $118,854 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai SmartRecruiters. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $42.3K
Manager de Inginerie Software
Median $119K
Specialist în Științe de Date
$64.8K

Designer de Produs
$53K
Manager de Design de Produs
$103K
Manager de Produs
$94.9K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la SmartRecruiters este Manager de Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $118,854. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SmartRecruiters este $79,860.

