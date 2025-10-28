Director de Companii
Sleep Number
Sleep Number Inginer Hardware Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Hardware in United States la Sleep Number variază de la $60.8K la $86.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sleep Number. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

$69K - $81.8K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Sleep Number, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Sleep Number in United States ajunge la o compensație totală anuală de $86,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sleep Number pentru rolul de Inginer Hardware in United States este $60,750.

