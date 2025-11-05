Director de Companii
Slalom Build
Slalom Build Arhitect de Soluții Salarii în Greater Chicago Area

Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Greater Chicago Area la Slalom Build totalizează $147K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Slalom Build. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Total pe an
$147K
Nivel
L4
Salariu de bază
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Slalom Build?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Slalom Build in Greater Chicago Area ajunge la o compensație totală anuală de $189,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Slalom Build pentru rolul de Arhitect de Soluții in Greater Chicago Area este $160,000.

Alte Resurse