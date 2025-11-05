Director de Companii
Slalom Build
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Arhitect de Soluții

  • Toate salariile Arhitect de Soluții

  • Canada

Slalom Build Arhitect de Soluții Salarii în Canada

Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Canada la Slalom Build totalizează CA$143K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Slalom Build. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$143K
Nivel
L5
Salariu de bază
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Arhitect de Soluții oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Slalom Build in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$176,921. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Slalom Build pentru rolul de Arhitect de Soluții in Canada este CA$166,102.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Slalom Build

Companii Similare

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse