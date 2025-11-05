Director de Companii
Slalom Build
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Toronto Area

Slalom Build Inginer Software Salarii în Greater Toronto Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Toronto Area la Slalom Build variază de la CA$98.9K pe year pentru Engineer la CA$129K pe year pentru Senior Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$108K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Slalom Build. Ultima actualizare: 11/5/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Engineer
(Nivel de intrare)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Slalom Build?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Slalom Build in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$128,634. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Slalom Build pentru rolul de Inginer Software in Greater Toronto Area este CA$104,146.

