Slalom Build Inginer Software Salarii în Greater Chicago Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Chicago Area la Slalom Build variază de la $97.4K pe year pentru Engineer la $189K pe year pentru Senior Architect. Pachetul median de compensație pe year in Greater Chicago Area totalizează $140K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Slalom Build. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Engineer
(Nivel de intrare)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la Slalom Build?

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Slalom Build in Greater Chicago Area ajunge la o compensație totală anuală de $188,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Slalom Build pentru rolul de Inginer Software in Greater Chicago Area este $129,000.

Alte Resurse