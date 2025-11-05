Compensația pentru Inginer Software in Greater Chicago Area la Slalom Build variază de la $97.4K pe year pentru Engineer la $189K pe year pentru Senior Architect. Pachetul median de compensație pe year in Greater Chicago Area totalizează $140K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Slalom Build. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
