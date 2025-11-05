Director de Companii
Skyhigh Security Inginer Software Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Skyhigh Security totalizează ₹3.7M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Skyhigh Security. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Skyhigh Security
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹3.7M
Nivel
L3
Salariu de bază
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
8 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Skyhigh Security in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,390,576. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Skyhigh Security pentru rolul de Inginer Software in Greater Bengaluru este ₹2,981,565.

