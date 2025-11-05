Director de Companii
Skydio
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

  • San Francisco Bay Area

Skydio Inginer Mecanic Salarii în San Francisco Bay Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in San Francisco Bay Area la Skydio totalizează $161K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Skydio. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Total pe an
$161K
Nivel
Engineer
Salariu de bază
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Bonus
$0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Skydio, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Skydio, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la Skydio in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $265,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Skydio pentru rolul de Inginer Mecanic in San Francisco Bay Area este $161,325.

