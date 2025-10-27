Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Analist Securitate Cibernetică la SIX totalizează CHF 85.2K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SIX. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total pe an
CHF 85.2K
Nivel
hidden
Salariu de bază
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la SIX ajunge la o compensație totală anuală de CHF 136,143. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SIX pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este CHF 85,193.

