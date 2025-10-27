Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Switzerland la SIX totalizează CHF 116K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SIX. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Total pe an
CHF 116K
Nivel
5
Salariu de bază
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 8.9K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
6 Ani
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la SIX in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 124,699. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SIX pentru rolul de Manager de Produs in Switzerland este CHF 119,935.

