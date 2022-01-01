Directorul Companiilor
Sinch
Sinch Salarii

Intervalul salarial Sinch variază de la $6,466 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $138,375 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Sinch. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $138K
Designer de Produs
Median $52.4K

Designer UX

Servicii pentru Clienți
$8.3K

Specialist în Științe de Date
$114K
Manager de Produs
$59.2K
Manager de Proiect
$6.5K
Manager de Inginerie Software
$83.6K
Arhitect de Soluții
$97.5K
Manager de Program Tehnic
$55.8K
Redactor Tehnic
$113K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Sinch este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $138,375. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sinch este $71,396.

