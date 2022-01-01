Similarweb Salarii

Director de Companii
Salariul de la Similarweb variază de la $65,553 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $204,000 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Similarweb. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $111K

Inginer Date

Data Scientist
Median $112K
Manager de Produs
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Date
Median $65.6K
Manager Inginerie Software
Median $133K
Analist de Afaceri
$76.1K
Designer Grafic
$96K
Consultant în Management
$204K
Marketing
$77K
Designer de Produs
$201K
Vânzări
$96.1K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Similarweb este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $204,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Similarweb este $100,412.

Alte Resurse