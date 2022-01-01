Similarweb Salarii

Salariul de la Similarweb variază de la $65,553 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $204,000 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Similarweb . Ultima actualizare: 9/2/2025