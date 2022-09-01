SilverSun Technologies Salarii

Salariul de la SilverSun Technologies variază de la $65,557 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $72,617 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SilverSun Technologies . Ultima actualizare: 9/2/2025