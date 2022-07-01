Silverline Salarii

Director de Companii
Salariul de la Silverline variază de la $66,658 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $184,075 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Silverline. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Analist de Afaceri
$88.9K
Inginer Software
$66.7K
Arhitect de Soluții
$184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Silverline este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $184,075. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Silverline este $88,933.

