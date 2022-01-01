Directorul Companiilor
Silicon Labs
Silicon Labs Salarii

Intervalul salarial Silicon Labs variază de la $50,868 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $301,500 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Silicon Labs. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $135K
Inginer de Hardware
Median $150K

Inginer ASIC

Dezvoltare de Afaceri
$194K

Tehnolog IT
$94.5K
Designer de Produs
$89.7K
Manager de Produs
$146K
Manager de Proiect
$221K
Vânzări
$102K
Analist de Securitate Cibernetică
$165K
Manager de Inginerie Software
$50.9K
Manager de Program Tehnic
$302K
Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiune
RSU

La Silicon Labs, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Silicon Labs este Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $301,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Silicon Labs este $145,725.

Alte Resurse