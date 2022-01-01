Silicon Labs Salarii

Intervalul salarial Silicon Labs variază de la $50,868 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $301,500 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Silicon Labs. Ultima actualizare: 8/25/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Silicon Labs, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.