Signode Salarii

Intervalul salarial Signode variază de la $14,262 în compensație totală anuală pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de jos la $119,207 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Signode. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Contabil
$56.8K
Analist de Securitate Cibernetică
$14.3K
Arhitect de Soluții
$119K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Signode este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $119,207. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Signode este $56,769.

