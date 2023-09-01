Sigma Software Salarii

Intervalul salarial Sigma Software variază de la $8,358 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $89,550 pentru Inginer Constructor la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Sigma Software . Ultima actualizare: 8/22/2025