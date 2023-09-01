Directorul Companiilor
Sigma Software
Sigma Software Salarii

Intervalul salarial Sigma Software variază de la $8,358 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $89,550 pentru Inginer Constructor la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Sigma Software. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
Median $79.9K

Inginer de software backend

Inginer Constructor
$89.6K
Manager de Produs
$72.4K

Recrutor
$8.4K
Arhitect de Soluții
$62.4K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Sigma Software este Inginer Constructor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $89,550. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sigma Software este $72,360.

