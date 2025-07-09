Directorul Companiilor
Siemens Plm Software
Siemens Plm Software Salarii

Intervalul salarial Siemens Plm Software variază de la $45,792 în compensație totală anuală pentru Inginer de Hardware la capătul de jos la $221,100 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Siemens Plm Software. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
Median $120K

Inginer de software full-stack

Inginer de Hardware
$45.8K
Inginer Mecanic
$65.3K

Manager de Produs
$221K
Manager de Program
$183K
Vânzări
$159K
Manager de Inginerie Software
$204K
Arhitect de Soluții
$164K
Alte Resurse