Shopmonkey Salarii

Salariul de la Shopmonkey variază de la $120,600 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $299,088 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shopmonkey . Ultima actualizare: 9/19/2025