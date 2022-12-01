SHOPLINE Salarii

Salariul de la SHOPLINE variază de la $34,049 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $294,634 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SHOPLINE . Ultima actualizare: 9/19/2025