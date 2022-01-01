Director de Companii
Shopify
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Shopify Salarii

Salariul de la Shopify variază de la $40,655 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $367,054 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shopify. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Inginer Software Mobil

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Inginer Software Producție

Data Scientist
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Manager de Produs
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produs
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Designer UX

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Manager Inginerie Software
L7 $264K
L8 $367K
Servicii Clienți
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Manager Data Science
L7 $221K
L8 $279K
Analist Financiar
L5 $90.4K
L6 $121K
Analist de Afaceri
Median $97.9K
Inginer de Vânzări
Median $151K
Operațiuni de Afaceri
Median $350K
Operațiuni Marketing
Median $102K
Recrutor
Median $130K
Arhitect de Soluții
Median $105K

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Manager Operațiuni de Afaceri
Median $106K
Resurse Umane
Median $90K
Vânzări
Median $87.4K
Manager Program Tehnic
Median $276K
Redactor Tehnic
Median $66.7K
Dezvoltare Afaceri
Median $326K
Manager Design de Produs
Median $315K
Manager de Program
Median $150K
Analist Securitate Cibernetică
Median $109K
Contabil
$89.6K
Asistent Administrativ
$41K
Șef de Cabinet
$109K
Copywriter
$52.6K
Analist de Date
$164K
Designer Grafic
$149K
Tehnolog Informațional (IT)
$104K
Consultant în Management
$241K
Manager de Proiect
$69.6K
Cercetător UX
Median $100K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Shopify, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (8.25% trimestrial)

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La Shopify, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (100.00% anual)

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Shopify, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (8.25% trimestrial)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shopify este Manager Inginerie Software at the L8 level cu o compensație totală anuală de $367,054. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shopify este $115,356.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Shopify

Companii Similare

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse