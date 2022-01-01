Director de Companii
Shopee
Shopee Salarii

Salariul de la Shopee variază de la $13,594 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $231,746 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shopee. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Fiabilitate Site

Inginer AI

Manager de Produs
Median $74.9K
Analist de Date
Median $57K

Analist de Afaceri
Median $75.8K
Dezvoltare Afaceri
Median $13.6K
Data Scientist
Median $91.2K
Designer de Produs
Median $49.1K
Manager Program Tehnic
Median $74.8K

Manager Proiect Tehnic

Resurse Umane
Median $54.8K
Analist Financiar
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Manager de Proiect
Median $38.7K
Recrutor
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Contabil
$49.8K
Operațiuni de Afaceri
$46.9K
Manager Operațiuni de Afaceri
$44.7K
Inginer Geolog
$174K
Designer Grafic
$71.2K
Tehnolog Informațional (IT)
$44.2K
Juridic
$98K
Vânzări
$41.3K
Manager Inginerie Software
$225K
Cercetător UX
$102K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Shopee, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Най-високо платената позиция в Shopee е Inginer Software at the Senior Expert Software Engineer level с годишно общо възнаграждение от $231,746. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Shopee е $70,340.

Alte Resurse