Director de Companii
ShopBack
ShopBack Salarii

Salariul de la ShopBack variază de la $15,900 în compensație totală pe an pentru un Cercetător UX la nivelul inferior până la $388,746 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ShopBack. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Median $54.4K
Manager de Produs
Median $120K
Analist de Afaceri
$44.3K

Dezvoltare Afaceri
$50.7K
Marketing
$49K
Designer de Produs
$74.4K
Manager Inginerie Software
$389K
Cercetător UX
$15.9K
Program de Vesting

5%

AN 1

25%

AN 2

70%

AN 3

La ShopBack, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 5% se dobândește în 1st-AN (5.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 70% se dobândește în 3rd-AN (70.00% anual)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at ShopBack is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $388,746. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ShopBack is $52,503.

