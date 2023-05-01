Director de Companii
Shop-Ware
Shop-Ware Salarii

Salariul de la Shop-Ware variază de la $93,253 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $139,300 pentru un Manager de Produs la nivelul superior.

$160K

Data Scientist
$93.3K
Manager de Produs
$139K
Inginer Software
Median $115K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shop-Ware este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $139,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shop-Ware este $115,000.

