Shop-Ware Salarii

Salariul de la Shop-Ware variază de la $93,253 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $139,300 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shop-Ware . Ultima actualizare: 9/19/2025