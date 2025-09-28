Director de Companii
Shoals Technologies Group
Shoals Technologies Group Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in United States la Shoals Technologies Group variază de la $103K la $140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Shoals Technologies Group. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$110K - $133K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$103K$110K$133K$140K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Shoals Technologies Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Shoals Technologies Group in United States ajunge la o compensație totală anuală de $140,360. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shoals Technologies Group pentru rolul de Inginer Software in United States este $102,850.

