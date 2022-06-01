Director de Companii
SHL
SHL Salarii

Salariul de la SHL variază de la $17,555 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software in India la nivelul inferior până la $248,750 pentru un Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SHL. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Median $17.6K
Manager Inginerie Software
Median $60.7K
Marketing
$249K

Manager de Produs
$47.7K
Vânzări
$42.3K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Alte Resurse