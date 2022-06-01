SHL Salarii

Salariul de la SHL variază de la $17,555 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software in India la nivelul inferior până la $248,750 pentru un Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SHL . Ultima actualizare: 9/19/2025