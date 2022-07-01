Director de Companii
Shipwell
Shipwell Salarii

Salariul de la Shipwell variază de la $96,900 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shipwell. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Median $115K

Inginer Software Backend

Succes Client
$102K
Manager Data Science
$201K

Designer de Produs
$96.9K
Manager Inginerie Software
$161K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shipwell este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shipwell este $115,000.

