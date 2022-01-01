Shipt Salarii

Director de Companii
Salariul de la Shipt variază de la $41,078 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $362,875 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shipt. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Inginer Software Backend

Data Scientist
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Manager de Produs
Median $147K

Designer de Produs
Median $110K

Designer UX

Manager Inginerie Software
Median $195K
Contabil
$128K
Analist de Afaceri
$76.9K
Servicii Clienți
$41.1K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $88.2K
Manager Design de Produs
$201K
Manager de Program
$167K
Analist Securitate Cibernetică
Median $170K
Arhitect de Soluții
$99.1K
Manager Program Tehnic
$121K
Cercetător UX
$162K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shipt este Data Scientist at the L5 level cu o compensație totală anuală de $362,875. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shipt este $152,898.

