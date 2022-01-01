Director de Companii
Shipsy
Shipsy Salarii

Salariul de la Shipsy variază de la $16,858 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $24,178 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shipsy. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Inginer Software
Median $24.2K
Servicii Clienți
$16.9K
Manager de Produs
$22.2K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shipsy este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $24,178. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shipsy este $22,163.

