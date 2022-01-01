Shipsy Salarii

Salariul de la Shipsy variază de la $16,858 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $24,178 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shipsy . Ultima actualizare: 9/18/2025