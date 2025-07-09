Shiprocket Salarii

Salariul de la Shiprocket variază de la $6,676 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $65,083 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shiprocket . Ultima actualizare: 9/18/2025