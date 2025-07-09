Director de Companii
Shiprocket
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Shiprocket Salarii

Salariul de la Shiprocket variază de la $6,676 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $65,083 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shiprocket. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $21K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $29.9K
Resurse Umane
$45.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produs
$6.7K
Manager Inginerie Software
$65.1K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shiprocket είναι Manager Inginerie Software at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $65,083. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shiprocket είναι $29,859.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Shiprocket

Companii Similare

  • Databricks
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse