Director de Companii
Shippo
Shippo Salarii

Salariul de la Shippo variază de la $94,525 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $326,360 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shippo. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Inginer Software
Median $180K

Inginer Software Backend

Manager Inginerie Software
Median $220K
Operațiuni de Afaceri
$326K

Manager Operațiuni de Afaceri
$198K
Juridic
$171K
Designer de Produs
$196K
Manager de Produs
$196K
Recrutor
$94.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Shippo, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

