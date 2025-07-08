Shinhan Financial Group Salarii

Director de Companii
Salariul median al Shinhan Financial Group este $64,576 pentru un Inginer Software . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shinhan Financial Group. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Software
$64.6K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shinhan Financial Group este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $64,576. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shinhan Financial Group este $64,576.

