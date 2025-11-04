Director de Companii
ShiftKey
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist Securitate Cibernetică

  • Toate salariile Analist Securitate Cibernetică

ShiftKey Analist Securitate Cibernetică Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la ShiftKey variază de la PLN 222K la PLN 317K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ShiftKey. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

PLN 255K - PLN 298K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 222KPLN 255KPLN 298KPLN 317K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Securitate Cibernetică contribuțiis la ShiftKey pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ShiftKey?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Securitate Cibernetică oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la ShiftKey ajunge la o compensație totală anuală de PLN 317,098. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ShiftKey pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este PLN 222,239.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ShiftKey

Companii Similare

  • Google
  • Intuit
  • PayPal
  • Roblox
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse