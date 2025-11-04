Director de Companii
ShiftKey
ShiftKey Designer de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in United States la ShiftKey totalizează $165K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ShiftKey. Ultima actualizare: 11/4/2025

Pachetul Median
company icon
ShiftKey
UX Designer
Austin, TX
Total pe an
$165K
Nivel
Senior Designer
Salariu de bază
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ShiftKey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Designer UX

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la ShiftKey in United States ajunge la o compensație totală anuală de $173,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ShiftKey pentru rolul de Designer de Produs in United States este $165,000.

Alte Resurse