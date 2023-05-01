Director de Companii
ShiftKey
ShiftKey Salarii

Salariul de la ShiftKey variază de la $73,975 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $176,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ShiftKey. Ultima actualizare: 10/26/2025

Inginer Software
Median $115K
Designer de Produs
Median $165K

Designer UX

Manager de Produs
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ShiftKey este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $176,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ShiftKey este $140,000.

