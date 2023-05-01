ShiftKey Salarii

Salariul de la ShiftKey variază de la $73,975 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $176,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ShiftKey . Ultima actualizare: 10/26/2025