Shield AI Salarii

Salariul de la Shield AI variază de la $100,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $391,950 pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shield AI. Ultima actualizare: 10/14/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Inginer Hardware
Median $100K
Manager Inginerie Software
Median $289K

Inginer Aerospațial
$166K
Manager Operațiuni de Afaceri
$392K
Dezvoltare Afaceri
$130K
Data Scientist
$382K
Inginer Mecanic
$105K
Manager de Produs
$182K
Recrutor
$161K
Manager Program Tehnic
$182K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Shield AI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shield AI este Manager Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $391,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shield AI este $165,408.

Alte Resurse