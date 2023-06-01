Shibumi Salarii

Salariul de la Shibumi variază de la $85,425 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $298,500 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shibumi . Ultima actualizare: 11/30/2025