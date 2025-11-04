Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Electrician in United States la Shermco industries variază de la $94.3K la $135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Shermco industries. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

$108K - $127K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$94.3K$108K$127K$135K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Shermco industries?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Electrician la Shermco industries in United States ajunge la o compensație totală anuală de $134,550. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shermco industries pentru rolul de Inginer Electrician in United States este $94,300.

