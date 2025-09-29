Director de Companii
Servus Credit Union
Servus Credit Union Manager Data Science Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Data Science in Canada la Servus Credit Union variază de la CA$154K la CA$214K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Servus Credit Union. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

CA$165K - CA$194K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Interval Comun
Interval Posibil

CA$226K

Care sunt nivelurile de carieră la Servus Credit Union?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Data Science la Servus Credit Union in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$213,881. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Servus Credit Union pentru rolul de Manager Data Science in Canada este CA$153,555.

