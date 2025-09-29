ServiceTitan Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la ServiceTitan variază de la $195K la $273K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ServiceTitan. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie $212K - $256K United States Interval Comun Interval Posibil $195K $212K $256K $273K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La ServiceTitan, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la ServiceTitan ?

