Compensația totală medie pentru Succes Client in United States la ServiceTitan variază de la $71.9K la $98.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ServiceTitan. Ultima actualizare: 9/29/2025
Compensația Totală Medie
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La ServiceTitan, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)