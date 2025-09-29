Compensația pentru Manager de Produs in United States la ServiceNow variază de la $111K pe year pentru IC1 la $768K pe year pentru IC7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $335K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ServiceNow. Ultima actualizare: 9/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
IC1
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La ServiceNow, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
