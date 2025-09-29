Director de Companii
ServiceNow
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
  • Salarii
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

ServiceNow Data Scientist Salarii

Compensația pentru Data Scientist in United States la ServiceNow variază de la $118K pe year pentru IC1 la $296K pe year pentru IC4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $252K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ServiceNow. Ultima actualizare: 9/29/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
IC1
Associate Data Scientist
$118K
$118K
$0
$0
IC2
Data Scientist
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
Senior Data Scientist
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
Staff Data Scientist
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ServiceNow, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

El paquet salarial més alt reportat per a un Data Scientist a ServiceNow in United States és una compensació total anual de $384,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceNow per al rol de Data Scientist in United States és $227,555.

