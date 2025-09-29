Compensația pentru Dezvoltare Afaceri in United States la ServiceNow totalizează $162K pe year pentru IC3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $193K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ServiceNow. Ultima actualizare: 9/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$124K
$120K
$4K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La ServiceNow, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
