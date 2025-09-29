Director de Companii
ServiceNow
ServiceNow Manager Operațiuni de Afaceri Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Operațiuni de Afaceri la ServiceNow totalizează $439K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ServiceNow. Ultima actualizare: 9/29/2025

Pachetul Median
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Total pe an
$439K
Nivel
IC5
Salariu de bază
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bonus
$44K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
18 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ServiceNow?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ServiceNow, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

