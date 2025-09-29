Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la ServiceChannel totalizează $135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ServiceChannel. Ultima actualizare: 9/29/2025

Pachetul Median
company icon
ServiceChannel
Frontend Software Engineer
San Francisco, CA
Total pe an
$135K
Nivel
1
Salariu de bază
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ServiceChannel?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ServiceChannel in United States ajunge la o compensație totală anuală de $255,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ServiceChannel pentru rolul de Inginer Software in United States este $135,000.

