Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Switzerland la Service Management Group variază de la CHF 118K la CHF 171K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Service Management Group. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

CHF 133K - CHF 155K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 118KCHF 133KCHF 155KCHF 171K
Interval Comun
Interval Posibil

CHF 134K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Service Management Group in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 170,775. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Service Management Group pentru rolul de Manager de Produs in Switzerland este CHF 117,677.

