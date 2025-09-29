Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Australia la Servian totalizează A$155K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Servian. Ultima actualizare: 9/29/2025

Pachetul Median
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total pe an
A$155K
Nivel
L3
Salariu de bază
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
11 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Servian?

A$249K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Servian in Australia ajunge la o compensație totală anuală de A$220,503. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Servian pentru rolul de Arhitect de Soluții in Australia este A$155,400.

