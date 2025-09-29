Director de Companii
Seran Bioscience
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer de Materiale

  • Toate salariile Inginer de Materiale

Seran Bioscience Inginer de Materiale Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer de Materiale in United States la Seran Bioscience variază de la $113K la $164K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Seran Bioscience. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

$128K - $149K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$113K$128K$149K$164K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer de Materiale contribuțiis la Seran Bioscience pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Seran Bioscience?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer de Materiale oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer de Materiale la Seran Bioscience in United States ajunge la o compensație totală anuală de $163,625. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Seran Bioscience pentru rolul de Inginer de Materiale in United States este $112,750.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Seran Bioscience

Companii Similare

  • Google
  • Netflix
  • Intuit
  • Tesla
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse